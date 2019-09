Exclusief voor abonnees Sport kort 16 september 2019

Atletiek

Geoffrey Kamworor heeft gisteren in de Deense hoofdstad Kopenhagen het wereldrecord op de halve marathon verbroken. De 26-jarige Keniaan legde de 21,0975 kilometer af in 58:01 en was daarmee zeventien seconden sneller dan het vorige wereldrecord, dat zijn landgenoot Abraham Kiptum vorig jaar in Valencia op de tabellen zette.

