Sport kort 19 februari 2019

ZEILEN

Emma Plasschaert en Jonas Gerckens zijn tot Zeilster en Zeiler van het Jaar verkozen. De twee kregen hun trofee zondag op de Yachting Awards in Gent. Plasschaert kroonde zich in augustus tot wereldkampioene in de Laser Radial. Gerckens dankt zijn winst aan zijn veertiende plaats in de Route du Rhum.