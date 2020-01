Exclusief voor abonnees Sport kort 06 januari 2020

00u00 0

SCHAATSEN

Een week voor de Europese kampioenschappen afstanden is Bart Swings zaterdag derde geworden in een schaatsmarathon in het Nederlandse Heerenveen. De 28-jarige Vlaams-Brabander moest twee Nederlanders voor laten gaan. De zege ging naar Swings' ploeggenoot Jorrit Bergsma, Gary Hekman werd tweede.