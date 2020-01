Exclusief voor abonnees Sport kort 02 januari 2020

atletiek

Drie Belgen blonken uit tijdens de wedstrijden op de laatste dag van het jaar. Bashir Abdi won de 10km van Vallecana nabij Madrid in een scherpe 27.47. Isaac Kimeli spurtte het snelst in de Sylvesterlauf van het Duitse Trier. Robin Hendrix werd er vierde. In het Nederlandse Soest ging Soufiane Bouchikhi een herboren Dame Tasama vooraf. (VORE)