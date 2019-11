Exclusief voor abonnees Sport kort 18 november 2019

00u00 0

SNELSCHAATSEN

Bart Swings is gisteren in de eerste WB-manche in de Wit-Russische hoofdstad Minsk 14de geworden op de 1.500m. Swings, die zaterdag 4de werd in de massastart, klokte na een technisch mindere rit af in 1:48.09. Dat was minder dan twee seconden langzamer dan de Nederlandse winnaar Kjeld Nuis (1:46.22). In de B-groep werd Mathias Vosté 10de in 1:50.12. De zege ging naar de Nederlander Koen Verweij (1:47.71). Op de sprintafstanden eindigden Stien Vanhoutte (1.000m) en Vosté (500m) als respectievelijk 20ste en 23ste.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu