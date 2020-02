Exclusief voor abonnees Sport kort 07 februari 2020

Autosport

Het RACB National Team, dat jonge rijders in de autosport tracht te lanceren, strijdt in 2020 op twee fronten: Gilles Magnus rijdt in TCR Europe en Tom Rensonnet en Renaud Herman werken zes manches van het Junior Belgian Rally Championship af. Op het moment dat de lichting 2020 van het RACB National Team werd voorgesteld prijkten twee voormalige leden van het RNT helemaal bovenaan de tussenstand van hun prestigieuze discipline. Zo liet Thierry Neuville recent een uitzonderlijke zege in de Rally van Monte Carlo optekenen en Stoffel Vandoorne staat na drie wedstrijden op de eerste plaats in de Formula E. (JCA)