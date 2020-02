Exclusief voor abonnees Sport kort 10 februari 2020

HANDBAL

Bocholt, dat al zeker was van deelname aan de Final Four, heeft met een 33-27-zege tegen Tongeren zijn suprematie in de BENE-League nog eens extra in de verf gezet. Lions en Bevo hebben met overwinningen tegen respectievelijk Atomix (37-27) en Hurry Up (32-26) hun ticket voor het finaleweekend besteld. Rest er nog de vierde en laatste plaats. En daar heeft Wezet zich met 24-20-verlies in Pelt in nesten gewerkt. Wezet zakt naar de vierde plaats in het klassement en heeft nog maar één puntje voorsprong op Pelt.

