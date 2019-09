Exclusief voor abonnees Sport kort 03 september 2019

00u00 0

Atletiek

Wayde van Niekerk zal zijn wereldtitel op de 400 meter op het WK niet verdedigen in Doha. De Zuid-Afrikaanse wereldrecordhouder is nog altijd niet volledig hersteld van een knieblessure die hij in oktober 2017 tijdens een banaal rugbypartijtje opliep. De wereld- en olympische kampioen richt zich nu op de Olympische Spelen van 2020.

