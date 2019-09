Exclusief voor abonnees Sport kort 14 september 2019

Rally

De openingsdag van de rally van Turkije toonde een Thierry Neuville met twee gezichten. In de voormiddag verloor de Hyundai-kopman veel tijd, maar op dezelfde lus in de namiddag was hij ronduit de snelste. Lappi (Citroën) leidt na de eerste dag, met 17,7 seconden voorsprong op zijn kopman Ogier, die zelf amper zeven tienden van een seconde overschot heeft op Neuville, die dus derde is. (JCA)