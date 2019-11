Exclusief voor abonnees Sport kort Judo 04 november 2019

Op het Europees kampioenschap voor beloften in het Russische Izjevsk heeft Sophie Berger (-78 kg) brons veroverd nadat zij de Nederlandse Ilona Lucassen met waza-ari versloeg. Dirk Van Tichelt (-73 kg) raakte op de Oceanië Open in Perth niet verder dan de tweede ronde waarin hij verslagen werd met ippon door de Turk Bilal Ciloglu (World Ranking 11), die later op de dag het podium op mocht voor goud. (LWK)