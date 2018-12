Sport kort 22 december 2018

zwemmen

Pieter Timmers heeft één dag kunnen genieten van zijn comeback. Donderdag pakte hij op de SwimCup van Lausanne klein bad zilver op de 100 m crawl, maar bezeerde zich toen hij zich aan een bout in de vloer stootte. Gisteren tijdens de 200m crawl had hij te veel pijn en kwam dan ook niet verder dan een 42ste plaats met een tijd van 2:00.30; bijna 8 seconden trager dan zijn BR. Kimberly Buys pakte met 58.16 zilver op de 100m vlinderslag en werd 7de in de B-finale van de 100m crawl in 25.70. (LWK)