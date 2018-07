Sport kort 12 juli 2018

ATLETIEK

Jonathan Borlée heeft zich gisteren bij zijn eerste 400 meter van het seizoen nog niet kunnen plaatsen voor het EK atletiek in Berlijn. In Barcelona finishte hij als achtste in 46.27, de gevraagde tijd is 45.89. De volgende poging om de limiet te slopen, volgt op de Nacht van de Atletiek, op 21 juli, in Heusden.