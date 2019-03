Sport kort 08 maart 2019

00u00 0

Ook Tourwinnaar Geraint Thomas start in de Strade Bianche. Hij krijgt bij Team Sky Doull (tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne), Golas, Moscon, Basso, Puccio en Rosa in steun. Kwiatkowski, winnaar in 2014 en 2017, is er niet bij. Thomas rijdt aansluitend ook Tirreno-Adriatico

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN