Sport kort 29 maart 2019

00u00 0

BASKETBAL

Het eerste 'back to back'-weekend met dubbele speeldag brengt een nieuw basketfeest in Brussels, dat voor een nieuwe 'Wilink Game' vanavond in Heizelpaleis 12 ruim 5.000 fans begroet voor de topper tegen Oostende. "Het geeft uitstraling aan de club en energie en motivatie aan de spelers", zegt coach Crevecoeur. Bij Oostende maakt center Shevon Thompson zijn debuut Limburg United verlengde het contract van Maxime Depuydt

