Sport kort

BK VELDLOPEN: Kimeli verrast Bouchikhi Isaac Kimeli tekende in het park van Laken voor de verrassing op het BK veldlopen door voor het eerst deze winter Soufiane Bouchikhi te verslaan. Belofte Simon Debognies maakte het podium vol. Jeroen D'hoedt toonde zich vlot de beste op de korte afstand. Bij de vrouwen maakte Imana Truyers haar favorietenrol waar, al kwam de Engelse Stephanie Barnes haar in de laatste rechte lijn nog bedreigen. Aangezien die niet in aanmerking kwam voor het BK, gingen zilver en brons naar Sofie Van Accom en Nina Lauwaert. In de korte cross toonde Renée Eykens zich de snelste

