Sport kort

14 december 2019

Greet Minnen (WTA 122) is er niet in geslaagd om de finale van het 100.000 dollar-toernooi van Dubai te bereiken. Ze verloor gisteren in de halve finale met 4-6, 6-3, 6-2 van de Roemeense Ana Bogdan (WTA 121).