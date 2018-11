Sport kort 30 november 2018

BOKSEN

Morgen staat in het Los Angeles Staples Center de langverwachte kamp tussen zwaargewichten Deontay Wilder en Tyson Fury op het menu. Aan zelfvertrouwen lijkt het Fury alvast niet te ontbreken: "Ik ga zijn gezicht in elkaar timmeren en daarna sla ik hem knock-out", zei Fury. Wilder is de regerende WBC-kampioen bij de zwaargewichten. Fury is ex-kampioen in de IBF-, WBA- en WBO-bond. In juni vierde hij zijn rentree na een dopingschorsing en een pauze van 2,5 jaar, waarin hij worstelde met een depressie en druggebruik. Zowel Wilder als Fury verloor nog nooit een kamp. Wilder leek alvast niet onder de indruk van de grootspraak: "Ik zie de angst in Fury. Hij is bang, en dat zou hij ook moeten zijn want ik ben heel gevaarlijk." (VH)

