Exclusief voor abonnees Sport kort 24 juni 2019

volleybal

In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed in Varese ex-Roeselarepasseur Miguel Angel Falasca (46) aan de gevolgen van een hartstilstand. De tot Spanjaard genaturaliseerde Argentijn won in 2002 de Europese CEV Cup met Roeselare