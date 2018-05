Sport kort 17 mei 2018

basketbal Coach Paul Vervaeck heeft zich met Leiden geplaatst voor de finale van de Nederlandse play-offs. Leiden won na een spannend slot met 63-60 tegen Zwolle. Goed voor een 4-0-zege in de halve finale. In de finale komt Leiden uit tegen titelverdediger Groningen. De eerste wedstrijd wordt dinsdag gespeeld. De ploeg die als eerste vier keer wint, is kampioen. (BDD)