Sport kort 11 maart 2019

Golf Het ziet ernaar uit dat Thomas Pieters naast een ticket voor de Masters zal grijpen, de eerste major van het jaar. De 27-jarige Antwerpenaar moest sterk presteren op de Qatar Masters, maar hij haalde niet eens de cut in Doha. Hij finishte als gedeeld 74ste. Alleen de top 50 is welkom op de Masters, Pieters staat voorlopig 76ste en op 1 april wordt de lijst afgesloten. Thomas Detry (11de) Nicolas Colsaerts (27ste) deden het beter. De zege was voor de Zuid-Afrikaan Justin Harding.

