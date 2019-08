Exclusief voor abonnees Sport kort 23 augustus 2019

Rally

In Duitsland was een 5,2 km lange proef in het Wendeler Land de eerste afspraak van het weekend. Ott Tänak was in zijn Toyota Yaris WRC de snelste. De WK-leider had een marge van acht tienden van een seconde op Dani Sordo in de Hyundai i20 WRC en negen tienden van een seconde op Sébastien Ogier. Thierry Neuville volgde op één seconde als vierde. (JCA)