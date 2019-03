Sport kort 23 maart 2019

SNOOKER Ronnie O'Sullivan speelt zondag de finale van het Tour Championship in het Welshe Llandudno. De 43-jarige Engelsman klopte in de halve finale Judd Trump na een thriller met 10-9. 'The Rocket' gaat voor een 36ste full rankingtitel. Daarmee zou hij het record van de Schot Stephen Hendry evenaren. Als O'Sullivan het toernooi wint, is hij voor het eerst sinds mei 2010 weer de nummer één. O'Sullivan zou dan Mark Selby van de troon stoten die al 49 maanden lang de wereldranglijst aanvoert. Ook als Selby zondag uitstel van executie krijgt, is de kans groot dat hij binnenkort toch de eerste plaats af zal moeten staan. De komende maanden heeft hij namelijk een massa punten te verdedigen. Twee jaar terug won hij zowel het China Open, als het WK. Het verschil op The Order of Merit tussen Selby en O'Sullivan is nu nog slechts 31.725 pond (inclusief de 60.000 pond voor de finaleplaats in Llandudno). O' Sullivan neemt het in de finale op tegen Neil Robertson. (KDZ)

