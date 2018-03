Sport kort 20 maart 2018

00u00 0

De transfer hing al enkele dagen in de lucht, gisteren werd het officieel: Charleroi haalt met Jerime Anderson nieuwe Amerikaanse versterking in. Anderson (ex-luik, Aalstar en Limburg United) moet bij Charleroi het spelmakersprobleem oplossen. Bij Charleroi vindt hij coach Brian Lynch terug, met wie hij vorig seizoen samenwerkte in Limburg United. Vrijdag debuteert Anderson tegen Oostende. (RBE)