Exclusief voor abonnees Sport kort 29 maart 2019

00u00 0

DARTS

Raymond van Barneveld (51) stopt per direct met darten. De Nederlander zou pas na het volgende WK op pensioen gaan, maar na een 7-1-nederlaag gisteravond in de Premier League tegen zijn landgenoot Van Gerwen meldde hij: "Ik heb er genoeg van. Ik ben moe en haal geen niveau meer. Ik word in eigen land vernederd en heb bovendien enorme privéproblemen."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen