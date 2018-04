SPORT KORT 17 april 2018

00u00 0

VOLLEYBAL

Menen heeft zijn huiswerk voor volgend seizoen af. De Fransman Eldin Demoric (25) komt over van Nancy als receptie-hoekspeler, terwijl de Litouwer Edvinas Vaskelis (21) als opposite de overgang maakt van het Estse Pärnu. Hoofdaanvaller Jop Vercruysse verlaat de club al na één seizoen. Hij onderhandelde wel met het bestuur over een verlengd verblijf, maar het kwam niet tot een overeenkomst. Libero Silva is speler op overschot en ook hij heeft nog geen onderdak gevonden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN