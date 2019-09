Exclusief voor abonnees Sport kort 07 september 2019

00u00 0

BEACHVOLLEY

Dries Koekelkoren en Tom van Walle sneuvelden in de groepsfase van de FIVB World Tour Finals in Rome. Na het verlies tegen de vicewereldkampioenen moesten de Belgen tegen Zwitserland met de derde plaats in poule E als inzet. De Zwitsers wonnen de eerste set, maar het Belgische duo zorgde voor evenwicht en een tiebreak. Daarin bleek Zwitserland te sterk (17-21, 22-20,10-15). Koekelkoren en Van Walle eindigden op de 25ste plaats.