Sport kort

ATLETIEK

De Belgische federatie (KBAB) heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het EK voor teams in de First League, het tweede Europese niveau. Dat gaat van 9 tot 11 augustus door in het Noorse Sandnes. Bij afwezigheid van Nafi Thiam en de broers Borlée rekent de Belgische selectie voor topprestaties vooral op Philip Milanov (kogelstoten en discuswerpen), juniorenwereldkampioen Jonathan Sacoor (400m en 4x400m) en de recente Europese beloftenkampioene Paulien Couckuyt (400m horden).

