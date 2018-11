Sport kort 30 november 2018

BASKETBAL

Hind Ben Abdelkader won met haar Turkse club Hatay BB in de Euroleague tegen het Griekse Olympiacos: 71-55 (rust: 41-28). De Brusselse Ben Abdelkader (23) was goed voor 21 punten en vier assists. Woensdagavond verloor Castors Braine in poule A met 69-71 van het Russische Nadezhda Orenburg. (VH)