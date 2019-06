Exclusief voor abonnees Sport kort 17 juni 2019

Ruitersport

Pieter Devos won op de Longines FEI Nations Cup in Sopot de jump-off tegen Ierland en bezorgde België zo de eindzege. Met nog twee Nations Cups te gaan is ons land zo goed als zeker geplaatst voor de finale, begin oktober in Barcelona