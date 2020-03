Exclusief voor abonnees Sport kort 02 maart 2020

00u00 0

SNELSCHAATSEN

Bart Swings is in het Noorse Hamar 10de geworden op het WK allround. Door een te langzame 5.000 meter had hij zich niet kunnen plaatsen bij de beste rijders voor de 10.000 meter. Voor de derde keer op rij was de wereldtitel voor de Nederlander Patrick Roest.

