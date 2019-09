Exclusief voor abonnees Sport kort 11 september 2019

Volleybal

Het buikgriepvirus bij de Red Dragons lijkt onder controle. Ook libero Tim Verstraete maakte zijn comeback op training. In principe hakt bondscoach Van Kerckhove vandaag de laatste knopen door omtrent de definitieve EK-selectie. België begint overmorgen tegen Oostenrijk aan het Europees Kampioenschap in Paleis 12 in Brussel. (MPM)