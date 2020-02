Exclusief voor abonnees Sport kort 22 februari 2020

Ook in zijn derde wedstrijd op de Challenger van Koblenz leed Ruben Bemelmans (ATP 249) geen setverlies: 6-3, 6-2 in de kwartfinale tegen de Duitser Yannick Hanfmann (ATP 149). Voor een plaats in de finale neemt Bemelmans het vandaag op tegen de Tsjech Tomas Machac (ATP 347). (WWT)