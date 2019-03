Sport kort 23 maart 2019

De raad van bestuur van Volley Belgium heeft beslist dat clubs die niet voldoen aan de licentievoorwaarden gesteld en opgelegd door de Liga, tóch kunnen aantreden in de hoogste reeks van het mannenvolleybal. Aanleiding daarvoor zijn de signalen van noodlijdende clubs die afhaken om te spelen in de topklasse of die niet willen promoveren vanuit Liga B. De Liga A-clubs zullen nog altijd moeten voldoen aan bijvoorbeeld homologatievoorwaarden, maar zo zou onder andere de huidige verplichting opgelegd door de Liga om vier betaalde semiprofs te hebben, wegvallen. (BrV)