Sport kort

AUTO/MOTO

In Monza zijn ook de F2, F3 en Porsche Supercup aanwezig

In eigen land is er vandaag de Omloop van Vlaanderen. Kris Princen kan er mits winst een stevige stap naar de titel zetten, zeker door het forfait van Cherain, zijn dichtste achtervolger

In Hongarije zwaait de Blancpain GT Sprint het seizoen uit, met een strijd tussen Mapelli-Caldarelli (Lamborghini) enerzijds en Stolz-Engel (Mercedes) anderzijds. Voor de Belgen valt er niets meer te rapen. Op de Hungaroring zijn ook de Eurocup Formula Renault en de Franse F4 te gast, met Ugo De Wilde, Amaury Cordeel en Sten Van der Henst

In Turkije wordt de voorlaatste MX GP verreden. (JCA)