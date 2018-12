Sport kort 08 december 2018

EK VELDLOPEN

Twee jaar nadat hij Europees veldloopkampioen werd bij de beloften, moet Isaac Kimeli het zondag in Tilburg waarmaken bij de senioren. De wedstrijden gaan door in het Safaripark van de Beekse Bergen op een selectieve omloop. "Spijtig genoeg valt er nogal wat regen en dat betekent modder. Ik verkies een snelle omloop", zei Kimeli. Door de blessures van Soufiane Bouchikhi en Lander Tijtgat lijkt een teammedaille weinig waarschijnlijk, tenzij Robin Hendrix en Dame Tasama - aan zijn eerste cap toe - zich overtreffen. Bij de vrouwen ontbreekt Louise Carton nog steeds en wordt het uitkijken naar Nina Lauwaert. In de gemengde aflossing 4x1500m maakt ons land met Pieter-Jan Hannes en Ismael Debjani kans op het podium. (VORE)