Sport kort 24 augustus 2019

Roeien

In het Oostenrijkse Linz zet de lichte dubbeltwee Tim Brys en Niels Van Zandweghe z'n jacht in op een olympisch ticket voor Tokio. Op het WK volstaat een zevende plaats om zich te kwalificeren voor de Spelen. Vorig jaar grepen de Belgen nog verrassend brons op het WK, wonnen ze de Wereldbeker en begin juni veroverden ze ook brons op het EK. In de skiff treedt Tibo Vyvey aan.

