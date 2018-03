Sport kort 19 maart 2018

00u00 0

AUTO/MOTO

Jean-Eric Vergne won de E-prix in Punta Del Este. Het is de derde overwinning in Formule E voor de Techeetah-rijder. Lucas Di Grassi (Audi) eindigde als tweede, voor Sam Bird (DS Virgin). Onze landgenoot D'Ambrosio was negende

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN