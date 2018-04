Sport kort 25 april 2018

In de heenwedstrijden van de halve finales van Beker van België hebben Hamme en GS Hoboken een optie genomen op een finaleplaats. Hamme won overtuigend (2-6) bij bekerhouder Thulin. Hoboken had het in de sporthal van Laken enorm moeilijk met Lart Bruxelles, maar de Sinjoren wonnen wel met 1-3. (GGT)