Sport kort

Polen, Verenigde Staten en Rusland hebben zich als eerste teams geplaatst voor de halve finales in de Nations League. In Chicago won Polen - de wereldkampioen onder bondscoach Vital Heynen - met 1-3 van Iran. Rusland zette Frankrijk opzij met 3-0. Vital Heynen zal volgende week zondag - op de Belgische nationale feestdag - zijn contract bij zijn nieuwe Italiaanse club Perugia (de vicekampioen en bekerwinnaar) officialiseren. Afgelopen nacht speelde Brazilië tegen Iran en Verenigde Staten tegen Rusland. De verliezer van de laatste wedstrijd neemt het in de halve finale op tegen Polen. De winnaar speelt tegen Brazilië. In de nacht van zondag op maandag zijn de finales. (BrV)