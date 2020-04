Exclusief voor abonnees Sport kort 04 april 2020

00u00 0

Andreas Fragkos zal ook volgend seizoen nog voor Roeselare spelen. De club bereikte daar een akkoord over met de 30-jarige Griek die in zijn eerste jaar op West-Vlaamse bodem hoge ogen gooide. Met Deroey, Verhanneman en Fragkos beschikt coach Vanmedegael weer over een stevige receptielijn in de zoektocht naar een nieuwe landstitel

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen