Sport kort 01 maart 2019

FORMULE 1

Derde en vijfde in de testritten voor het nieuwe Formule 2-seizoen op het circuit van Jerez: Mick Schumacher blijft indruk maken in het racewereldje. De 19-jarige zoon van Michael Schumacher (50) droomt van de Formule 1 en in april zet de Duitser mogelijk zijn eerste stapjes bij Sauber-Alfa Romeo voor de jaarlijkse 'rookie-testritten' na de GP van Bahrein. Manager Frederic Vasseur gaf onlangs toe dat Schumacher in aanmerking komt om daar één van de F1-wagens te testen.