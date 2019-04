Exclusief voor abonnees Sport kort 13 april 2019

00u00 0

Golf

Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts zetten samen met een Belgisch coachingteam en de nationale golffederatie hun schouders onder een project om jonge talenten te helpen in hun weg naar de top. Concreet zal het plan golfclubs helpen in de overdracht van kennis, volgt er de lancering van een site met tips en podcasts, en zullen jonge talenten via workshops contact kunnen hebben met de golfprofs. (BF)