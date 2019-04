Exclusief voor abonnees Sport kort 13 april 2019

In de eerste vrije training voor de Chinese grand prix (Shanghai) was Sebastian Vettel de snelste. In de tweede training was de eer voor Valtteri Bottas. Het illustreerde vooral hoezeer Ferrari en Mercedes in de derde GP van het jaar aan elkaar gewaagd zijn. Zondag is het de 1.000ste GP in zeventig jaar Formule 1. (JB)