Sport kort

Golf

Met een slotronde van 76 slagen heeft Thomas Pieters nog een aantal plaatsen moeten inleveren in de 148ste editie van het Major Open Championship-golftoernooi in het Noord-Ierse Portrush. Onze landgenoot moest vrede nemen met een teleurstellende 68ste plaats. De overwinning was voor de 32-jarige Shane Lowry, die de tweede Ier is die het Open Championship kan winnen en dit elf jaar na zijn landgenoot en tweevoudig kampioen Padraig Harrington. Lowry sleept met zijn overwinning bijna 10 miljoen euro in de wacht. (KDZ)