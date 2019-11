Exclusief voor abonnees Sport kort autosport 29 november 2019

00u00 0

Het WK Rally mag de uitstap naar Chili in 2020 schrappen, want de sociale spanningen in het land nopen de organisatoren tot een annulering van de wedstrijd. De kalender WRC 2020 telt dus niet 14, maar wel 13 wedstrijden. (JCA)