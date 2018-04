Sport kort 25 april 2018

Lianne Tan won gisteren haar duel in de eerste ronde van het EK badminton in het Spaanse Huelva. De 27-jarige Tan (BWF 123) was in twee sets te sterk voor de Hongaarse Agnes Korosi (BWF 114): 21-19 en 21-19. Vandaag neemt de Limburgse met Indonesische roots het in de tweede ronde op tegen de Spaanse Sara Penalver Pereira (BWF 149). Vorig jaar ging Tan er op het EK in tweede ronde uit.

