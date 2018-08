Sport kort 08 augustus 2018

Zeilen

Emma Plasschaert is na de vijfde dag op het WK zeilen in het Deense Aarhus opgeschoven naar de vierde plaats in de Laser Radial-klasse. Ze werd elfde in de zevende regatta van de dag. Maité Carlier zakt van 46 naar 51. William Van Laer schoof op naar plek 28. Willam de Smet zakte naar de 44ste plek.