Sport kort 29 maart 2019

Cedric Nuytinck (26) blijft imponeren op de Qatar Open. Hij versloeg in de eerste ronde de Braziliaan Hugo Calderano, nummer zes van de wereld: 4-2. In de kwalificaties kon hij ook al de Duitser Ricardo Walther (WR 33) en de Indiër Sharath Achanta Kamal (WR 34) uitschakelen. Nuytinck (WR 68) neemt het in de 1/8ste finale op tegen de Zweed Mattias Falck (WR 15). (ICZ)