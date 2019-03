Sport kort 07 maart 2019

Experten van het Wereldantidopingagentschap WADA hebben de 24 terabytes aan elektronische informatie van het Russische antidopinglab RUSADA in Moskou verwerkt en kunnen nu overgaan tot het onderzoeken van de gegevens, zo verklaart de organisatie. Het lab in kwestie werd de spil in een grootschalig onderzoek na onthullingen over een gestructureerd en staatsgeleid dopingbeleid binnen de Russische atletiek tussen 2011 en 2015. "Dit is een gigantische onderneming, die betrekking heeft op meer dan 1,5 miljoen gegevens", aldus WADA-onderzoeksdirecteur Gunter Younger. Het uploaden en verifiëren van de gegevens zou 2 à 3 maanden in beslag kunnen nemen.

