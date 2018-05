Sport kort 31 mei 2018

Roeien

Sir Steve Redgrave (56), met vijf olympische titels een icoon in het roeien, is aangesteld als de nieuwe High Performance Manager van het Chinese nationale roeiteam. De Engelsman moet ervoor zorgen dat China op zijn minst twee keer goud wint op de Spelen van Tokio in 2020. Voorlopig staat de Chinese teller op negen roeimedailles in totaal.

